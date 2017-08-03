В Екатеринбурге пьяный десантник на машине врезался в памятник

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Пьяный мужчина с водительским стажем всего в один месяц в ночь на четверг в Екатеринбурге на машине врезался в памятник основателям города — Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, сообщает городская автоинспекция.

По данным СМИ, мужчина, о котором идет речь, — десантник. В среду десантники отмечали День Воздушно-десантных войск.

"Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 августа 2017 года напротив дома №28 по улице Ленина. По предварительной информации, водитель двигался по улице Горького, на большой скорости не справился с управлением у дома №4, переехал через бордюр, выехал на пешеходную зону и остановился на ступеньках, ведущих к памятнику Татищеву и де Геннину. Оказавшимися по близости сотрудниками ППСП водитель автомашины BMW был задержан. У гражданина имелись явные признаки алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

Для разбирательства мужчина 1985 года рождения был передан прибывшим сотрудникам ДПС ГИБДД. При освидетельствовании был установлен факт сильного опьянения — 0,88 промилле.

Возбуждено административное дело об управление транспортом в состоянии опьянения. За нарушение ПДД 22-летнему водителю грозит штраф и лишение водительских прав.

Сотрудники полиции выяснили, что задержанный проживает в Самарской области, его водительский стаж составляет всего один месяц, уточняет автоинспекция.