В ОП прокомментировали замену наказания Антону Мамаеву

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Суд хорошо обошелся с инвалидом-колясочником Антоном Мамаевым, осужденным за разбой, заменив ему срок в колонии штрафом, однако мужчине будет крайне сложно найти 200 тысяч рублей, заявила РИА Новости глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Мария Каннабих.

В четверг пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила, что суд, заменив колонию для осужденного за разбой Мамаева на штраф, назначил наказание "ниже низшего". Ранее Мамаев сообщил журналистам, что он разочарован решением суда, а его адвокат Андрей Орлов не исключил дальнейшего обжалования приговора в кассационную инстанцию Мосгорсуда и Верховного суда.

"Я неоднократно с ним (Мамаевым) разговаривала. Мы пытались ему помочь, был разговор, чтобы его отпустили. Действительно, с ним решили все достаточно хорошо, положительно, но вот эти деньги – это все сложно, я не знаю, как он сможет рассчитаться", — сказала Каннабих.

Она заявила, что Мамаев "был виноват", и это "действительно так и есть".

"Но 200 тысяч – это большая сумма, которую ему будет сложно найти. Он все-таки больной человек, у него маленькая дочка", — добавила собеседница агентства.

Тридцатого июня 28-летний Мамаев получил срок за организацию вооруженного разбоя и похищение мотороллера. Сразу после приговора его поместили в "Матросскую тишину".

Из-за редкой болезни у Мамаева атрофированы почти все мышцы, он не может самостоятельно передвигаться — в камере о нем приходилось заботиться осужденным из хозяйственного блока. Он пробыл в СИЗО 19 дней — именно столько понадобилось медикам, чтобы провести экспертизу, а судье, чтобы изменить меру пресечения. В четверг Мосгорсуд заменил ему наказание с лишения свободы на штраф в 200 тысяч рублей.