В ОП прокомментировали замену наказания Антону Мамаеву

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Суд хорошо обошелся с инвалидом-колясочником Антоном Мамаевым, осужденным за разбой, заменив ему срок в колонии штрафом, однако мужчине будет крайне сложно найти 200 тысяч рублей, заявила РИА Новости глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Мария Каннабих.
"Я неоднократно с ним (Мамаевым) разговаривала. Мы пытались ему помочь, был разговор, чтобы его отпустили. Действительно, с ним решили все достаточно хорошо, положительно, но вот эти деньги – это все сложно, я не знаю, как он сможет рассчитаться", — сказала Каннабих.
Она заявила, что Мамаев "был виноват", и это "действительно так и есть".
Тридцатого июня 28-летний Мамаев получил срок за организацию вооруженного разбоя и похищение мотороллера. Сразу после приговора его поместили в "Матросскую тишину".
Из-за редкой болезни у Мамаева атрофированы почти все мышцы, он не может самостоятельно передвигаться — в камере о нем приходилось заботиться осужденным из хозяйственного блока. Он пробыл в СИЗО 19 дней — именно столько понадобилось медикам, чтобы провести экспертизу, а судье, чтобы изменить меру пресечения. В четверг Мосгорсуд заменил ему наказание с лишения свободы на штраф в 200 тысяч рублей.