В Лобне задержали хозяина квартиры, в которой нашли арсенал оружия

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Житель подмосковного города Лобня, в квартире которого было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, задержан, против него возбудили уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в Росгвардии сообщили, что в многоквартирном доме в Лобне было найдено 28 единиц стрелкового оружия, 16 гранат, 27 запалов, 1,5 килограмма пороха, 34 сигнальные ракеты, 18 единиц холодного оружия и более 7 тысяч различных боеприпасов.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с ФСБ России, ГУ МВД России по Московской области, ОУР ОМВД России по городскому округу Лобня при участии сотрудников Росгвардии задержан 56-летний подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов", — сказала Волк.

По ее словам, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о приобретении, передаче, хранении или ношении огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов. По данным Волк, сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Она уточнила, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире мужчины было обнаружено 27 единиц стрелкового оружия, 19 гранат, 31 запал, а также около 5 тысяч патронов различного калибра и более 60 магазинов к огнестрельному оружию.