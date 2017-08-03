Суд в Петербурге продлил арест фигурантов дела саентологов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Суд в четверг продлил до 20 октября срок ареста троих сотрудников организации "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга", задержанных за незаконную предпринимательскую деятельность и разжигание ненависти и вражды, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В начале июня под стражу были заключены руководитель саентологов Петербурга Иван Мацицкий, исполнительный директор организации Галина Шуринова, начальник отдела по общим вопросам Анастасия Терентьева и главный бухгалтер Сахиб Алиев. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере", "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Участие в экстремистском сообществе". Участница организации Констанция Есаулкова была помещена под домашний арест.

"Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления о продлении мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Мацицкого, Анастасии Терентьевой, Сахиба Якуба оглы Алиева… сроком до 20 октября 2017 года. Также суд продлил домашний арест Констанции Есаулковой на тот же срок", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователям управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области удалось собрать доказательства незаконного получения саентологами за оказание своих услуг с 2013 по 2016 год более 276 миллионов рублей. "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" в оглашенных ранее в суде ходатайствах об аресте названа экстремистской организацией, поскольку ее члены в своей деятельности руководствуются, в частности, изданиями, которые ранее были признаны судами экстремистскими материалами.

Дианетика и саентология (сайентология) ─ религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.