В Петербурге экс-ревизор полиции выплатит государству 40 миллионов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе о взыскании в доход государства почти 40 миллионов рублей с экс-начальника контрольно-ревизионного управления ГУМВД по Петербургу и Ленобласти полковника Алексея Серединина, который получил эту сумму в виде взяток, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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26.2% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

Красногвардейский районный суд в апреле 2014 года приговорил Серединина к восьми годам колонии строгого режима. Суд установил, что Серединин при посредничестве предпринимателя Алексея Смирнова, также осужденного к семи годам колонии строгого режима, с февраля по июль 2011 года получил от руководства группы компаний ООО "Лаверна" почти 40 миллионов рублей.

Организация задолжала своим кредиторам около 4 миллиардов рублей и пыталась с помощью полковника милиции Серединина, который на момент получения взятки являлся руководителем управления по налоговым преступлениям, избежать ответственности за незаконное банкротство. В октябре 2014 суд при повторном рассмотрении дела снизил Серединину срок заключения до шести лет.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, прокурор подал к Серединину иск в интересах РФ в лице Минфина. В материалах дела говорится, что иск был подан в мае 2017 года. В феврале этого года иск был судом удовлетворен, после чего решение было обжаловано.

"С Серединина в доход Российской Федерации … подлежит взысканию 39 миллионов 988 тысячи 628,58 рублей", — говорится в сообщении.