В ОП назвали нападение на журналиста НТВ ложкой дегтя в бочке меда

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Герой Российской Федерации Вячеслав Бочаров уверен, что правоохранительные органы должным образом отреагируют на происшествие на праздновании Дня ВДВ, и человек, ударивший журналиста НТВ в прямом эфире, понесет заслуженное наказание.

"Думаю, что наша правоохранительная система отреагирует достойным образом, и в соответствии с законодательством этот человек понесет заслуженное наказание. Он не только ударил корреспондента, исполнявшего служебные обязанности, но и своим поведением оскорбил тысячи отдыхающих, находившихся в этот день в Парке Горького", — отметил Бочаров в интервью РИА Новости.

Он особо подчеркнул, что этот человек никогда не служил в воздушно-десантных войсках и не имеет к ним какого-либо отношения.

"Печально, что это происшествие случилось именно в день ВДВ. Все мероприятия по празднованию были взяты под контроль командованием воздушно-десантных войск, и все проходило мирно и спокойно. Эта выходка — как ложка дегтя в бочке меда", — заявил Бочаров.

"Я 25 лет прослужил в ВДВ, и как ветеран могу сказать, что испытал омерзительное чувство от того, что увидел в прямом эфире. Как десантник, как Герой Российской Федерации, как первый замсекретаря Общественной палаты РФ считаю своим долгом извиниться перед журналистом, перед всем журналистским сообществом за то, что этот факт имел место", — добавил он.