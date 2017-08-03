В Подмосковье в многоэтажке обнаружили 28 "стволов"

Военнослужащие спецназа Росгвардии во время учений. Архивное фото

Военнослужащие спецназа Росгвардии во время учений. Архивное фото

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В многоквартирном доме в подмосковной Лобне найден склад оружия, сообщается на сайте Росгвардии.

Внушительный арсенал насчитывал 28 единиц стрелкового оружия, 16 гранат, 27 запалов, полтора килограмма пороха, 34 сигнальные ракеты, 18 единиц холодного оружия и более семи тысяч различных боеприпасов.

Сотрудники ФСБ и полицейские обнаружили склад во время оперативно-розыскных мероприятий. На место прибыли взрывотехники ОМОНа "Пересвет" главного управления Росгвардии по Подмосковью. Все оружие и боеприпасы переданы следственно-оперативной группе.

Последняя громкая история с обнаружением склада боеприпасов в жилом доме произошла в Москве прошлой весной. В подвале одной из многоэтажек в Северном Бутово коммунальщики нашли тайник с оружием, принадлежавшим членам "Ореховской" преступной группировки. Полиция эвакуировала всех жителей дома, а боеприпасы отправили на полигон, где уничтожили.