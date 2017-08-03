На ударившего журналиста НТВ составили протокол о неповиновении полиции

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. На мужчину, ударившего корреспондента НТВ в прямом эфире, составлен административный протокол за неповиновение сотрудникам полиции и Росгвардии, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"За неп­овиновение сотрудник­ам полиции и Росгвар­дии при задержании, в отношении него пол­ицейскими составлен протокол об админист­ративном правонаруше­нии, предусмотренном статьей 19.3 Кодекса Ро­ссийской Федерации об административных правонарушениях", — сказала Волк.

Также, по её словам, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.