Нижегородец, зарезавший беременную жену, получил 19 лет колонии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг — РИА Новости. Суд приговорил 39-летнего жителя Нижнего Новгорода к 19 годам колонии за убийство своей 37-летней беременной гражданской жены, а также за попытку убить приятеля, сообщило региональное следственное управление СК.

Установлено, что преступление произошло вечером 17 мая. Осужденный в этот день находился дома в нетрезвом состоянии, и супруга, опасаясь его агрессивного поведения, пригласила домой знакомого, который смог бы ей помочь в случае неадекватного поведения сожителя, отмечается в сообщении.

"Нетрезвый подсудимый во время конфликта нанес ножом удар по шее беременной гражданской супруге и три удара ножом 32-летнему гостю, которому, к сожалению, не удалось предотвратить трагедии. Женщина скончалась на месте, а раненый гость смог выбежать из квартиры и обратиться за помощью к соседу, который вызвал правоохранителей", — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в убийстве беременной женщины, а также в покушении на убийство двух лиц и приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.