Подростка, зарубившего свою семью под Тамбовом, отправили на лечение

ВОРОНЕЖ, 3 авг — РИА Новости. Суд отправил на принудительное лечение признанного невменяемым 18-летнего подростка, который в Тамбовской области зарубил топором сестру, бабушку и отца, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Жестокое убийство в Сосновском районе произошло в январе 2017 года. В доме были найдены тела 14-летней девочки и 67-летней женщины, 43-летнего мужчину доставили в больницу, где он скончался. Как выяснило следствие, о том, что его родственников "кто-то убил", соседям рассказал 17-летний на тот момент подросток. Он попросил вызвать "скорую" и полицию.

СК возбудил дело по статье "убийство двух или более лиц", санкция которой предусматривает до пожизненного лишения свободы. Вскоре выяснилось, что к убийству семьи причастен сам молодой человек. Стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза дала заключение, что подросток страдает психическим расстройством.

"Судом ему назначена принудительная мера медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре", — говорится в сообщении.

По версии следствия, после смерти в 2013 году матери у подростка испортились отношения с проживающими с ним в одном доме родственниками — отцом, сестрой и бабушкой. Как сообщало СУ СК, он считал, что родные неуважительно относятся к памяти об умершей матери, и решил их убить, когда они спали.