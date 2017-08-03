Суд в Новокузнецке оштрафовал мужчину за "игру в ковбоев" с полицейскими

КЕМЕРОВО, 3 авг — РИА Новости. Новокузнецкий суд приговорил к штрафу в 7 тысяч рублей 40-летнего местного жителя, который решил "поиграть в ковбоев" с полицейскими и поспорил, кто быстрее достанет пистолет, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по Кемеровской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в конце января, когда сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Свернув на одну из улиц, машина вдруг остановилась, оказавшись в тупике. Водитель вышел из салона и с вопросом "А кто быстрее достанет пистолет?" неожиданно достал из своей сумки пистолет и направил его в сторону сотрудников полиции. Инспекторы обезоружили мужчину, надели на него наручники и доставили в отдел полиции.

Как выяснилось в ходе предварительного следствия, травматический пистолет у него находился на законных основаниях. Тем не менее было возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".

"Мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей", — уточнили в СУСК.