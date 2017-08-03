СК проверяет данные о нападении на врача скорой в Твери

БРЯНСК, 3 авг – РИА Новости. Следствие проводит проверку сообщения СМИ о том, что в Твери нетрезвый пациент избил помогавшего ему врача скорой помощи, сообщает СУ СК по региону.
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"Около дома, расположенного по улице Горького города Твери, бригада скорой помощи приводила в чувство мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, в ходе чего последний накинулся на врача с кулаками. По сообщению, изложенному в публикации,… проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи опросили сотрудников скорой помощи, однако факт нападения на них не подтвердился. В ближайшее время они намерены опросить журналистов издания, где была опубликована информация о нападении на медиков. Кроме того, будет опрошен человек, предоставивший СМИ информацию, говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.