Постояльцев вывезут с турбазы на Байкале, где отравились более 70 человек

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Здоровых детей и взрослых вывезут с турбазы на Байкале, где произошло массовое отравление, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

По данным СК, 2 августа несколько десятков отдыхающих в туристическом комплексе на побережье Байкала обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. В течение суток люди с похожими симптомами продолжали поступать с турбазы в медицинские учреждения. По последним данным, госпитализированы 72 человека, в том числе 60 несовершеннолетних. По уточненной информации управления Роспотребнадзора республики, у отравившихся диагностирована острая кишечная инфекция норовирусной этиологии.

"Правительством Бурятии принято решение вывезти здоровых детей и взрослых из туристического комплекса ООО "Группа-Дали", где 2 августа произошло массовое отравление пищевыми продуктами. По информации министерства здравоохранения республики, на данный момент состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет", — говорится в сообщении.

По данным следствия, с конца июля на территории туркомплекса в местности Лемасово Кабанского района отдыхали три большие группы туристов, в том числе проводился танцевальный фестиваль, на который съехались коллективы и участники с детьми из разных регионов. По одной из версий, массовое отравление могло произойти из-за некачественно приготовленных в столовой продуктов. В управлении Роспотребнадзора республики выяснили, что из семерых работников пищеблока у двух поваров была выявлена норовирусная инфекция, и у одного — ротовирусная. Эти материалы будут переданы следствию.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).