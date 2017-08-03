Под Магаданом катер потерял ход во время шторма

МАГАДАН, 3 авг – РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели в пятницу выдвинулись на помощь частному катеру, потерявшему ход в Охотском море в 80 километрах от Магадана, на его борту пять человек, сообщил РИА Новости начальник магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Павел Клочков.

"Катер встал на якоре недалеко от мыса Таран. Команда попросила о помощи. В Охотском море сейчас сильный шторм, так что оставаться долго на якоре долгое время небезопасно. И только что мне сообщили, что спасатели обнаружили катер и тянут его на буксире", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, добираться до Магадана спасатели будут долго: из-за штормовой погоды приходится двигаться медленно.

"Мы ожидаем, что спасатели и спасенные ими люди прибудут в Магадан ночью. По нашей информации, состоянию здоровья всех пятерых на борту катера ничего не угрожает", — уточнил собеседник.