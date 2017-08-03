Прокурор просит заменить инвалиду-колясочнику Мамаеву наказание на условное

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Прокурор просит Мосгорсуд заменить на условное наказание инвалиду-колясочнику Антону Мамаеву, получившему срок за разбойное нападение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Тридцатого июня суд приговорил 28-летнего Мамаева к 4,5 годам колонии за организацию вооруженного разбоя и похищение мотороллера. Обвинительный приговор обжаловала защита, которая настаивает на оправдании инвалида, и прокуратура, которая просит вернуть дело на повторное рассмотрение.

Инвалид-колясочник, у которого из-за редкого заболевания атрофированы все мышцы, провел в СИЗО 19 дней. Позднее суд изменил Мамаеву меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении, после чего он вернулся домой.