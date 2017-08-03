В Петербурге трехлетний мальчик выжил, упав с большой высоты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Трехлетний мальчик упал с большой высоты в Санкт-Петербурге, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает городское ГСУСК РФ.

Следственными органами проводится доследственная проверка по факту падения вечером 2 августа из окна мальчика 2014 года рождения, который был госпитализирован в одну из больниц Петербурга в тяжелом состоянии.

"По предварительным данным, ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 6-м этаже одного из домов по улице Есенина", — говорится в сообщении.

Следственное управление в очередной раз просит жителей не оставлять детей без присмотра, особенно, если в доме открыты окна.