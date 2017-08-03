В Хабаровском крае нашли тело утонувшей девочки

ХАБАРОВСК, 3 авг — РИА Новости. Тело девочки, утонувшей на протоке у Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, найдено, поиски спасавшего ее мужчины продолжаются, сообщил РИА Новости в четверг представитель регионального главка МЧС.

Девочка и мужчина, который пытался ее спасти, утонули на протоке у Комсомольска-на-Амуре 1 августа. В протоке очень сильное течение, глубина в отдельных местах достигает семи метров. Поиски вели спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС и водолазы Хабаровского поисково-спасательного отряда.

"Тело девочки обнаружено в четверг во второй половине дня. Поиски мужчины продолжаются", — сказал собеседник.