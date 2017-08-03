В Кузбассе продавщица раздала "в кредит" товаров на 124 тысячи рублей

КЕМЕРОВО, 3 авг — РИА Новости. Полицейские в Прокопьевском районе Кемеровской области задержали за растрату продавщицу местного магазина, которая отдавала продукты "под честное слово" постоянным клиентам, сообщили РИА Новости в четверг в региональном главке МВД.

В полицию обратилась предприниматель, владеющая одним из магазинов в поселке Ясная Поляна. Женщина сообщила, что в результате ревизии недосчиталась крупной суммы денег. Ущерб составил 124 тысячи рублей.

"Полицейские установили, что сельчане периодически покупали в торговой точке товары "в кредит": их "под честное слово" постоянным клиентам отпускала одна из продавцов, для чего вела двойную бухгалтерию и записывала всех должников в тетрадь. Пользуясь этим, некоторые местные жители набрали продуктов на десятки тысяч рублей, а долг так и не вернули", — рассказали в ГУМВД.

В итоге в отношении работницы торговой точки возбуждено уголовное дело по статье "присвоение или растрата", максимальные санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.