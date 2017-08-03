ВОРОНЕЖ, 3 авг — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти пятимесячной девочки в Курской области, родители которой, не дождавшись "скорой", сами повезли ребенка в больницу, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что ночью 28 июля в городе Железногорск у пятимесячной девочки поднялась температура, и родители вызвали скорую помощь. Не дождавшись в течение полутора часов бригады медиков, родители на такси повезли ребенка в больницу.

В 05.20 мск ребенок поступил в инфекционное отделение Железногорской городской больницы № 2 с диагнозом ОРВИ, острая двусторонняя пневмония. В связи с резким ухудшением состояния здоровью в 12 часов она была переведена в реанимационное отделение, где в 18.15 мск скончалась в результате отека головного мозга. СК начал доследственную проверку по данному факту.

"По результатам доследственной проверки… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также виновных в смерти ребенка медицинских работников.

Со слов матери девочки, ребенок появился на свет недоношенным и долго находился на лечении в перинатальном центре.