Под Красноярском Росгвардия задержала сбежавшего из колонии преступника

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Наряд Росгвардии задержал в Красноярском крае преступника, который сбежал из колонии-поселения и находился в федеральном розыске, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

"В Иланском районе Красноярского края сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии задержали находившегося в федеральном розыске мужчину", — говорится в сообщении.

Отмечается, что молодой человек, заметив патрульный автомобиль, пытался скрыться, а когда его остановили, представлялся разными именами и вел себя неуверенно.

Задержанным оказался 22-летний житель Иркутской области, находящийся в федеральном розыске. Он совершил побег из колонии-поселения для осужденных.