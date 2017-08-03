Медики рассказали о состоянии девочки, снятой с самолета в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Девочка, снятая минувшей ночью в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" с борта самолета "Аэрофлота", летевшего из Москвы в Сеул, находится в больнице в состоянии средней тяжести, сообщила в четверг РИА Новости представитель управления здравоохранения администрации Екатеринбурга.

Как ранее сообщала транспортная полиция, в ночь на 3 августа в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" совершил посадку самолет "Аэрофлота", направлявшийся из Москвы в Сеул. Причиной посадки стало ухудшение состояния пассажирки 2013 года рождения, которую вместе с матерью госпитализировали.

"Девочка находится в инфекционном отделении больницы № 40 в состоянии средней тяжести. Предварительный диагноз – ОРВИ, не исключается менингит", — сказала представитель горздрава.