Подозреваемый в убийстве борца Власко заявил следователям, что защищался

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Задержанный в Бурятии по подозрению в убийстве известного российского борца Юрия Власко заявил о самообороне, однако следователи сомневаются в его словах, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.

В конце июля на берегу озера Байкал возле села Горячинск было обнаружено тело молодого человека с признаками насильственной смерти — колото-резаными ранениями в области головы и шеи. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство". По данным Федерации спортивной борьбы России, погиб двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе 20-летний Юрий Власко. Борец погиб в ходе массовой драки после ссоры с отдыхающими.

По информации СК, накануне происшествия в городе Улан-Удэ проходил борцовский турнир, после которого пять спортсменов из других регионов страны по приглашению местного молодого борца на автомобилях поехали к Байкалу.

"В ходе проведенного допроса он (задержанный) подтвердил свою причастность к смерти спортсмена, однако заявил, что его действия были связаны с необходимой обороной и защитой от нападения со стороны самого борца. Однако следствие считает, что показания подозреваемого молодого человека в части выдвинутой им версии о самозащите не соответствуют объективной картине происшествия и показаниям свидетелей", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что подозреваемый 33-летний мужчина скрывался в Улан-Удэ, однако был задержан в среду. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении задержанному мужчине первоначального обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.