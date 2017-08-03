На Кубани возбудили дело после ДТП, в котором погибли четыре человека

КРАСНОДАР, 3 авг — РИА Новости. По факту ДТП в Ейском районе, где погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось об аварии с участием двух автомобилей, которая произошла в среду днем на азовском побережье.

По уточненной информации ведомства, на восьмом километре автодороги "Приазовка-Воронцовка-Должанская", 60-летняя женщина-водитель Hyundai Solaris, не справилась с управлением и допустила занос автомобиля, в результате чего столкнулась с автомобилем Citroen Berlingo под управлением 58-летнего мужчины, который ехал во встречном направлении. В результате аварии от полученных травм на месте скончались пассажирка Citroen, а также водитель Hyundai и два его пассажира — 71-летний мужчина и 13-летний ребенок. Также с различными травмами госпитализированы два пассажира Hyundai Solaris и водитель Citroen.

"В настоящее время по факту ДТП в следственном отделе ОМВД России по Ейскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в сообщении.