Площадь пожаров в красноярской тайге увеличилась почти на 1,5 тысячи га

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. За два дня площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла до 38,3 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба регионального министерства лесного хозяйства.

Ранее сообщалось, что во вторник в Красноярском крае горело 36,9 тысячи гектаров леса.

"По оперативной информации Лесопожарного центра на 10.00, на территории Красноярского края действует 81 лесной пожар на общей площади 38 тысяч 308 гектаров. Из них в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 15 лесных пожаров на площади 208 гектаров. Очаги возгораний действуют в Енисейском, Эвенкийском, Кежемском и Богучанском районах. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении.

На тушении работает более 290 человек и 11 единиц техники.

В ведомстве сообщили, что в зоне контроля в Эвенкии, Таймыре и Туруханском районе на удаленном расстоянии действует 66 пожаров на площади 38,1 тысячи гектаров. Все очаги контролируются при помощи средств космомониторинга. Затраты на тушение этих пожаров существенно превышают вред, который может быть ими причинен.

По предварительной информации, все пожары возникли из-за гроз.