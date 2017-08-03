В Екатеринбурге самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" совершил незапланированную посадку в ночь на 3 августа в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" в связи с ухудшением состояния здоровья одной из пассажирок, сообщила РИА Новости начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД по УрФО Елена Епимахова.

По ее словам, на борту находились 13 членов экипажа и 391 пассажир. Самолет направлялся из Москвы в Сеул.

"Ночью экипаж запросил посадку в связи с ухудшением состояния здоровья девочки 2013 года рождения. Посадка была совершена. Прибывшие медики госпитализировали девочку вместе с мамой. Предварительно ребенку поставили диагноз ОРВИ. Через два часа самолет отправился в пункт назначения", — сказала Епимахова.