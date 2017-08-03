На Дальнем Востоке сгорело более 16 тысяч гектаров леса

ХАБАРОВСК, 3 авг — РИА Новости. Лесные пожары на Дальнем Востоке за сутки уничтожили 16,5 тысячи гектаров леса, что вдвое больше, чем в предыдущие сутки, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО в четверг.

Ранее сообщалось, что в предыдущие сутки в округе огонь уничтожил 8,1 тысячи гектаров леса.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло девять новых лесных пожаров. С учетом ранее возникших возгораний, было зарегистрировано 38 очагов, из них 36 в Якутии, по одному в Хабаровском крае и Сахалинской области. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 16,5 тысячи гектаров. Практически вся она пришлась на Якутию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на тушении возгораний работали 846 человек, 130 единиц наземной техники, шесть воздушных судов. В четверг тушение пожаров продолжается.

Всего с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1,66 тысячи лесных пожаров на площади более 1,3 миллиона гектаров. Основная ее часть приходится Якутию – 870,6 тысячи гектаров.