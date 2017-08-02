Под Тверью полицейский выстрелил в мужчину, требуя признательных показаний

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Следователи в Тверской области возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полицейского, который выстрелил в мужчину "в целях подавления воли" и для получения признательных показаний, сообщило СУСК по региону в среду.

Фигурант дела — старший оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков в Кимрском районе. По версии следствия, 30 июня он вместе с коллегами остановил в деревне Титово автомобиль, в котором находились трое мужчин.

"В целях подавления воли одного из пассажиров к сопротивлению и последующему получению признательных показаний о причастности к наркообороту, сотрудник полиции, имея в личном пользовании травматический пистолет, произвел из него один выстрел", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пуля попала мужчине в правое предплечье.

"Затем полицейский, ограничив подвижность рук потерпевшего специальными средствами, посадил в служебный автомобиль, на котором доставил в отдел полиции", — сообщает следственное управление.

В свою очередь региональное УМВД предварительно установило, что оперуполномоченный применил оружие необоснованно. Полиция проводит служебную проверку.

"В случае установления вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности", — сообщает полиция.