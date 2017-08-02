Представитель ОБСЕ попросил РФ не депортировать журналиста "Новой газеты"

ВЕНА, 2 авг – РИА Новости. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал российские власти отказаться от депортации в Узбекистан журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруз).

"Я призываю власти России не депортировать узбекского журналиста "Новой газеты" Али Феруза", — говорится в сообщении Дезира в его микроблоге в Twitter.

Басманный суд Москвы накануне постановил выдворить из РФ Нурматова, являющегося корреспондентом "Новой газеты", за нарушение миграционного законодательства. Как сообщала газета на своем сайте, Нурматов, которому ранее было отказано в предоставлении временного убежища в России, задержали во вторник в Москве рядом с редакцией.

По данным источника РИА Новости в полиции, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без единого документа, удостоверяющего личность: тогда он якобы потерял просроченный паспорт и за пять лет так его и не восстановил. Кроме того, по словам источника, с 2015 года Нурматов работает в "Новой газете" без разрешения на трудовую деятельность.

Также, по словам источника в правоохранительных органах, Нурматов в 2008 году проходил по делу о вербовке в радикальную исламистскую организацию "Ак Такфир валь-Хиджра"*. Осужденный за терроризм Октябрьским районным судом в 2009 году житель Тамбова Алексей Никитин заявил, что именно Нурматов вовлек его в экстремистскую деятельность, занимаясь вербовкой в незаконные вооруженные формирования.

* Террористическая организация, запрещенная в России.