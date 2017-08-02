Во ФСИН рассказали, кто отвечает за конвой заключенных в суд

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Минюст и Федеральная служба исполнения наказаний России не наделены функциями по судебному конвоированию заключенных под стражу лиц для участия в следственных действиях или судебном разбирательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСИН.

Ранее депутат Госдумы, замглавы экспертного совета Росгвардии Михаил Старшинов, комментируя ситуацию со стрельбой в Мособлсуде, заявил журналистам, что охрана судов и конвоирование заключенных были переданы от МВД в Минюст, а значит ведомство должно "исполнять их эффективно и нести всю полноту ответственности".

Как отметили во ФСИН, согласно закону "О полиции", обязанность конвоировать содержащихся в СИЗО осужденных и заключенных под стражу для участия в следственных действиях или судебном разбирательстве и охранять их во время процессуальных действий возлагается на полицию.

"Минюст России и Федеральная служба исполнения наказаний функциями по судебному конвоированию содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы осужденных и заключенных под стражу лиц для участия в следственных действиях или судебном разбирательстве не наделены", — говорится в заявлении.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, во вторник около 14.00, когда двое конвоиров в Мособлсуде сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. По данным следствия, в результате подсудимые освободились и завладели оружием, однако один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии. СК отмечает, что затем на третьем этаже здания завязалась перестрелка между подсудимыми и росгвардейцами.

По данным начальника пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяны Петровой, при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое — ранены, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили травмы.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012–2014 годах. По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.