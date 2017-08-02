После избиения корреспондента НТВ в Москве возбудили уголовное дело

Корреспондент НТВ Никита Развозжаев во время прямого включения из Парка Горького. 2 августа 2017

Корреспондент НТВ Никита Развозжаев во время прямого включения из Парка Горького. 2 августа 2017

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Уголовное дело о побоях возбуждено после инцидента с избиением корреспондента НТВ во время прямого включения из столичного Парка Горького, где отмечается День Воздушно-десантных войск России, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По информации МВД, подозреваемый был задержан сегодня сотрудниками полиции и ОМОН Росгвардии. Им оказался 32-летний москвич.

"По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои", — сказала Волк.

В среду во время прямого включения, предположительно, нетрезвый мужчина ударил кулаком в лицо корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие" телеканала НТВ Никиту Развозжаева. Полиция задержала подозреваемого и доставила в ОМВД для дальнейшего разбирательства. Пресс-служба столичного главка МВД подчеркивает, что "данный гражданин никакого отношения к ВДВ не имеет".