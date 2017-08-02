Участники банды наркоторговцев получили до восемнадцати лет колонии

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Подмосковный суд приговорил пятерых членов банды наркоторговцев, поставивших в Россию более 84 килограммов "спайсов" и "солей", к срокам от 9 до 18 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте Генпрокуратуры в среду.

"Московский областной суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти граждан РФ: 41-летнего жителя Перми Юрия Абрамова, его родного брата 39-летнего Алексея Абрамова, 33-летнего жителя Перми Бориса Куликова, 30-летнего жителя республики Марий Эл Александра Баженова, 37-летнего жителя Ленинградской области Александра Гребенникова, а также 40-летней гражданки КНР Цуй Юй", — говорится в сообщении.

Суд установил, что с августа 2011 года Абрамов вступил в преступный сговор с иностранными гражданами (уголовное дело против них выделено в отдельное производство) и создал преступное сообщество, чтобы распространять на территории РФ наркотики: курительные смеси, соли и спайсы. В его состав в разное время вошли его брат Алексей, Куликов, Баженов, Гребенников, а также Цуй Юй.

В сообществе имелись специальные подразделения, которые занимались приобретением наркотиков за рубежом, контрабандной, хранением и распространением в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и других регионах. Заказы оформлялись через зарегистрированный в Перми сайт. В качестве курьеров преступники использовали туристов, которые летели в РФ самолетом и не знали о том, что везут.

Всего банде удалось переслать в Россию более 84 килограммов наркотиков. Часть из них была изъяты оперативниками.

В зависимости от степени участия члены банды осуждены по статьям "создание, руководство и участие в преступном сообществе", "незаконная пересылка наркотических средств, совершенная организованной группой, в особо крупном размере", "приготовление к незаконной пересылке наркотических средств", "контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, совершенная организованной группой, в особо крупном размере" и "приготовление к контрабанде наркотических средств, психотропных веществ".

"Суд приговорил Юрия Абрамова к 18 годам лишения свободы, Алексея Абрамова – к 17 годам, Куликова — к 16 годам, Баженова — к 9 годам, Гребенникова — к 15 годам. Все они будут отбывать наказания в исправительных колониях строгого режима. Цуй суд приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении ведомства.