Под Брянском женщина, избивавшая дочь молотком, получила три года колонии

БРЯНСК, 2 авг — РИА Новости. Жительница Брянской области, бившая пятилетнюю дочь молотком по пальцам ног за то, что девочка ела снег, приговорена к трем годам колонии, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в течение полутора лет 26-летняя жительница города Почепа жестоко обращалась с дочерью 2011 года рождения. За непослушание она закрывала ребенка в подвале, выгоняла в неотапливаемый коридор в холодное время года, систематически избивала дочь, говорится в сообщении.

Как установило следствие, девочку наказывали физически по малейшему поводу: если она грызла ногти, ела ночью без ведома матери, не хотела учиться читать или громко плакала. Прошлой зимой мама дважды ударила дочку молотком по пальцам ног за то, что девочка ела снег, добавляет следственное управление.

Органы опеки узнали о происходящем от родственницы, у которой мать оставила девочку в январе 2017 года и почти месяц отказывалась ее забирать. При медицинском осмотре у ребенка были обнаружены следы перенесенного обморожения. В итоге мать девочки стала фигурантом уголовного дела, она обвинялась в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и истязании малолетней дочери.

"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновную к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей", — говорится в сообщении.