Почта России помогла силовикам пресечь оборот запрещенных препаратов

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Почта России помогла ликвидировать крупный канал распространения по всей территории страны запрещенных к легальному обороту медицинских препаратов и изъять свыше 100 килограммов запрещённых стероидов стоимостью несколько десятков миллионов рублей, сообщает пресс-служба предприятия в среду.

По данным Почты России, операция была проведена совместно с представителями МВД и ФСБ.

"Совместная оперативная разработка проводилась в течение почти 3 месяцев и позволила пресечь деятельность интернет-магазина, осуществлявшего незаконный сбыт сильнодействующих веществ путем отправки почтовых отправлений из Москвы в различные регионы", — говорится в сообщении.

Из незаконного оборота изъято более 100 килограммов синтетических препаратов группы стероидов, которые распространяются в основном в подростковой и молодежной среде.

"Стоимость изъятой партии запрещённых препаратов на чёрном рынке составляет несколько десятков миллионов рублей", — уточнили в пресс-службе.

В отношении восьми организаторов и участников нелегального бизнеса возбуждено дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, подозреваемые задержаны, устанавливаются дополнительные эпизоды их противоправной деятельности, а также возможные сообщники и каналы распространения.