В Югре таксист приехал на вызов грабивших его дом мужчин

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 авг — РИА Новости. В городе Урай (ХМАО) водитель такси приехал на вызов и увидел, что "клиенты" грабят его собственный дом, сообщает пресс-служба местного отдела МВД.

Таксист получил заказ на адрес дома, в котором он не жил постоянно, а использовал как дачный. На месте мужчина увидел, как двое молодых людей выносят оттуда его имущество. Водитель позвонил в полицию и остался ждать, когда злоумышленники загрузят все вещи в машину.

Как выяснилось, неработающий житель соседнего района залез в пустой дом, чтобы его обчистить. Однако внутри он обнаружил алкоголь, выпил и значительно задержался на месте преступления. Через пять дней мужчина вернулся в свой поселок. Он сообщил пасынку, что в "заброшенном доме" уже подготовил имущество, осталось только вывезти его. На следующий день пасынок с другом приехали в Урай, вынесли добро из дома и вызвали такси.

Полиция уже задержала подготовившего вещи "на вынос" злоумышленника, он заключен под стражу на два месяца.