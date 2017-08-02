В Югре завели дело против бывшего чиновника, оставившего школу без мебели

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 авг — РИА Новости. Бывший чиновник администрации Сургута стал подозреваемым по уголовному делу после того, как оставил новую школу без мебели, причинив ущерб бюджету на 13 миллионов рублей, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

Отмечается, что в 2014 году муниципалитет заключил контракт с предприятием "Строительная компания "СОК", согласно которому частный застройщик должен был передать городу построенную школу вместе с мебелью, инвентарем и другим оборудованием.

"По версии следствия, подозреваемый, стремясь приукрасить действительное положение выполняемых им трудовых функций, а также опасаясь привлечения к дисциплинарной ответственности в случае нарушения сроков принятия объекта недвижимости, превысил свои полномочия, подписав акт приема-передачи объекта недвижимости без фактического его принятия и проверки членами комиссии", — говорится в сообщении СУСК.

Позже выяснилось, что в школу так и не было поставлено оборудование, а та часть, которую все-таки удалось поставить, оказалась бракованной. Как отмечают следователи, в результате действий чиновника городскому бюджету был причинен материальный ущерб на сумму более 13 миллионов рублей, так как строительная компания отказалась от исполнения обязательств по поставке на объект недостающего оборудования, ссылаясь на подписанный без замечаний акт приема-передачи.

"В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление объективных обстоятельств преступления. В строительной компании проведены обыски. Расследование уголовного дела продолжается", — резюмирует ведомство.