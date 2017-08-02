Росздравнадзор проверит данные о гибели москвички во время операции

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Росздравнадзор Москвы и Подмосковья проведет проверку в связи со случаем в московской больнице, где якобы из-за прокола кишечника во время операции скончалась женщина, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального Росздравнадзора.

Ранее издание Life сообщало, что врачи городской больницы № 68 не восприняли всерьёз жалобы 41-летней пациентки, жаловавшейся на дискомфорт, в итоге москвичка скончалась из-за прокола кишечника во время операции: она впала в кому, а позднее женщина скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку по данному инциденту", — говорится в сообщении.