На Ямале возбуждено уголовное дело после убийства шести белых медведей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 авг — РИА Новости. В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа возбуждено уголовное дело по факту убийства шести белых медведей, внесенных в Красную книгу, сообщает окружная прокуратура.
Информация о найденных на острове Вилкицкого останках шести особей дикого белого медведя и стреляных гильз неподалеку от них поступила в полицию 24 июля от членов экспедиции "Российский центр освоения Арктики".
"По результатам его рассмотрения 1 августа 2017 года отделом дознания ОМВД России по Тазовскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ — "незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации", — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО.
Редкие животные на острове Вилкицкого регулярно становятся жертвами нелегальных охотников. В начале мая в указанном районе были задержаны браконьеры, подозреваемые в убийстве белого медведя, чью шкуру обнаружили участники все той же экспедиции.