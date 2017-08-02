На Ямале возбуждено уголовное дело после убийства шести белых медведей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 авг — РИА Новости. В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа возбуждено уголовное дело по факту убийства шести белых медведей, внесенных в Красную книгу, сообщает окружная прокуратура.

Информация о найденных на острове Вилкицкого останках шести особей дикого белого медведя и стреляных гильз неподалеку от них поступила в полицию 24 июля от членов экспедиции "Российский центр освоения Арктики".

В надзорном ведомстве подчеркивают, что местный отдел МВД, получив эту информацию, решил не возбуждать уголовное дело, несмотря на наличие состава преступления. Прокуратуре пришлось внести руководителю отдела требование об устранении нарушений закона.

"По результатам его рассмотрения 1 августа 2017 года отделом дознания ОМВД России по Тазовскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ — "незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации", — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО.

Редкие животные на острове Вилкицкого регулярно становятся жертвами нелегальных охотников. В начале мая в указанном районе были задержаны браконьеры, подозреваемые в убийстве белого медведя, чью шкуру обнаружили участники все той же экспедиции.