Суд в Москве оштрафовал магазин подарков за продажу сувениров со свастикой

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Тушинский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал магазин "Серьезный подарок" за продажу сувениров со свастикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"В ходе проведения сотрудниками прокуратуры проверки в ООО "Серьезный подарок и К" установлено, что в арендуемом юридическим лицом помещении производилась продажа соответствующей продукции и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики, сходной с ней", — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что это попадает под действие части 1 статьи 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций).

"На территории Российской Федерации запрещено использование нацистской символики в любой форме как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах", — пояснили в пресс-службе.

В итоге суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей. Постановление вступило в законную силу, добавили в пресс-службе.