Участник стрельбы в цыганском поселке Екатеринбурга получил год колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Дмитрий Пестриков еще до того, как стал фигурантом дела о стрельбе в цыганском поселке в Екатеринбурге, совершил мошенничество с недвижимостью, за что приговорен к году лишения свободы в колонии общего режима, сообщает в среду прокуратура Свердловской области.

По версии следствия, Пестриков в 2015 году познакомился с ведущим асоциальный образ жизни горожанином, завладел его документами и передал их своему знакомому. В паспорт потерпевшего вклеили фотографию подставного лица, после чего через нотариальную доверенность квартира собственника была продана за полтора миллиона рублей. По факту возбудили уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".

"В связи с тем, что подсудимыми ущерб потерпевшему возмещен в полном размере, Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Дмитрию Пестрикову, Николаю Богданову наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу", — уточняет прокуратура.

По информации ведомства, материалы еще одного фигуранта в связи с состоянием его здоровья выделили в отдельное производство.

Пестриков также является фигурантом дела о беспорядках, произошедших в начале сентября 2016 года в Екатеринбурге на улице Депутатской, в так называемом цыганском поселке, где в результате стрельбы два человека погибли, семеро получили ранения. Как сообщал тогда другой фигурант дела Олег Шишов, конфликт в цыганском поселке произошел из-за квартиры, на которую претендовал один из нападавших.