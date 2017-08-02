В Росгвардии рассказали о состоянии бойца, раненного в Мособлсуде

Ситуация у Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017

Ситуация у Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017

БАЛАШИХА (Московская область), 2 авг — РИА Новости. Раненный при попытке побега из Мособлсуда участников "банды GTA" боец ОМОН Росгвардии находится в удовлетворительном состоянии после операции, сообщил журналистам майор медицинской службы Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии Дмитрий Голобурдин.

"Сейчас его состояние удовлетворительное, он общается с родственниками в палате", — сказал Голобурдин.

По его словам, пуля прошла на вылет, ранение бойца было сквозным. После операции сотрудник Росгвардии переведён на консервативное лечение. Прогноз лечения, по словам Голобурдина, благоприятный.

Во вторник в Мособлсуде фигуранты дела "банды GTA" напали на конвойного, освободились и завладели оружием. Второй конвойный успел вызвать сотрудников Росгвардии, между ними и подсудимыми завязалась перестрелка. В МВД пояснили, что трое арестованных были ликвидированы, двое — ранены, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, двое сотрудников полиции получили травмы.