МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал авиакомпанию "Победа" на 100 тысяч рублей за незаконное требование к пассажирке оплатить багаж весом до 10 килограмм, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в среду.

Установлено, что у пассажирки рейса DP458 "Чебоксары – Москва" при себе был только рюкзак весом до 10 килограмм и габаритами менее 75 сантиметров. Однако представители авиакомпании, нарушив требования воздушного законодательства, потребовали оплатить его провоз.

Прокуратура, в свою очередь, провела проверку по обращению пассажирки, после чего инициировала возбуждение дела об административном правонарушении по статье КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

"Мировой судья судебного участка №432 города Москвы, рассмотрев представленные прокуратурой материалы, признал авиакомпанию виновной в правонарушении и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении ведомства.