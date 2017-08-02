Полицейских, пострадавших при ЧП в Мособлсуде, перевели в спецгоспиталь

Транспортировка раненого к автомобилю скорой медицинской помощи у здания Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017

Транспортировка раненого к автомобилю скорой медицинской помощи у здания Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Состояние двоих сотрудников полиции, госпитализированных с травмами после инцидента в Мособлсуде, стабилизировалось, они переведены в центральный госпиталь МВД, сообщил РИА Новости в среду главврач Красногорской городской больницы (КГБ) №1 Константин Соболев.

Во вторник в Мособлсуде фигуранты дела "банды GTA" напали на конвойного, освободились и завладели оружием. Второй конвойный успел вызвать сотрудников Росгвардии, между ними и подсудимыми завязалась перестрелка. В МВД пояснили, что трое арестованных были ликвидированы, двое — ранены, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, двое сотрудников полиции получили травмы.

"Состояние больных стабильное, средней тяжести, оно улучшилось, и больные сегодня переведены в центральный госпиталь МВД в 11 часов", — сказал Соболев.

Он уточнил, что сотрудник Росгвардии, получивший ранение в перестрелке с членами "банды GTA" в Мособлсуде, был переведен в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии уже через час после поступления в приемное отделение.