В Сургуте нашли двоих пропавших граждан КНДР

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 авг — РИА Новости. Два гражданина Северной Кореи, пропавшие 24 июля в Сургуте, нашлись во вторник на территории города, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе местного управления МВД.

Ранее сообщалось, что заявление в полицию о пропаже двух уроженцев северокорейской провинции Южный Пхеньян подал 24 июля мужчина, в бригаде которого работали иностранцы. Они трудились на территории автономного округа легально, занимались ремонтом жилья, подчеркнули в УМВД.

"Пропавшие уроженцы КНДР были обнаружены вчера на территории Сургута. Они были переданы работодателю. В этой истории нет никакого криминала, все закончилось благополучно", — рассказал собеседник агентства.

По информации ведомства, один из них накануне пропажи высказывал намерение вернуться на родину к семье. До приезда в Сургут граждане КНДР работали в Ханты-Мансийске.