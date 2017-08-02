Пьяная жительница Татарстана выбросила в окно двухлетнего сына

КАЗАНЬ, 2 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего в отношении женщины, которая в нетрезвом состоянии выбросила двухлетнего сына из окна второго этажа, сообщает региональное следственное управление СК России.

"Местная жительница 33-летняя Альбина Мисбахова подозревается в покушении на убийство малолетнего", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 1 августа Мисбахова у себя дома употребляла спиртное. СК отмечает, что ее сожитель с 2-летним сыном и ее матерью пошли гулять на улицу, отказавшись при этом брать с собой подозреваемую. Несмотря на это, подозреваемая тоже пошла на улицу, где между родственниками произошел скандал, считает следствие.

"Чтобы окружающие не видели Мисбахову пьяной, семья вернулась домой. Однако в подъезде подозреваемая неожиданно вырвала ребенка из рук сожителя и, забежав в квартиру, закрылась изнутри. После этого она выбросила мальчика из окна второго этажа, а спустя некоторое время прыгнула за ним", — уточняет ведомство.

В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении детской больницы. Женщина в результате падения со второго этажа получила перелом ребра.

Вину Мисбахова не признала. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте.