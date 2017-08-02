ФССП выявила более 260 нарушений в работе коллекторов с начала года

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг — РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России выявила более 260 нарушений в работе коллекторов с начала 2017 года, сообщил глава службы Дмитрий Аристов.

С начала года ФССП России осуществляет контроль за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

"В территориальных органах ФССП России рассмотрено более 5,1 тысячи обращений граждан по вопросам восстановления нарушенных прав, а также в связи с разъяснениями законодательства в сфере взыскания просроченной задолженности. Всего по результатам проведенных проверок составлено 266 протоколов об административных правонарушениях", — сказал он.

При этом судами рассмотрен 91 административный протокол. "По результатам рассмотрения 74 виновных лица привлечены к ответственности в виде административного штрафа на сумму более 2,5 миллионов рублей" — сказал он.

За шесть месяцев в реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по взысканию просроченной задолженности, включено 130 юридических лиц, уточнил Аристов.