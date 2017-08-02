Оборудование энергосистемы Дальнего Востока не пострадало после аварии

ХАБАРОВСК, 2 авг — РИА Новости. Оборудование электростанций и электросети не были повреждены в результате крупной аварии, оставившей без электричества более 1,5 миллиона жителей Дальнего Востока, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора филиала АО "Системный оператор единой энергетической системы" — ОДУ Востока Станислав Колесников.

Во вторник Минэнерго РФ сообщило, что в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных линий электропередачи 220 кВ и 500 кВ. Из-за аварии отключились все пять работающих гидроагрегатов Бурейской ГЭС, станция снизила нагрузку с 1400 МВт до нуля, однако позже три агрегата заработали. На Зейской ГЭС отключились три гидроагрегата, станция снизила нагрузку с 500 до 240 МВт, также Благовещенская ТЭЦ снизила нагрузку до нуля. В 17.30 мск энергоснабжение восстановили.

"Развитие аварии началось после короткого замыкания на линии 220кВт "Хабаровская – Волочаевка тяговая" (принадлежит МЭС Востока). По результатам аварии повреждения оборудования по всем регионам не подтверждается. Все оборудование, которое отключилось автоматикой защиты, было включено в работу, восстановлена доаварийная схема электроснабжения. Повреждений не было ни на электростанциях, ни на электросетях", — сказал Колесников.

Он отметил, что суммарная мощность всех отключенных потребителей составила около 1,2 тысячи МВт. В течение полутора часов все оборудование было подключено к работе, и в 17.30 мск электроснабжение восстановили.

По его словам, для Дальнего Востока это серьезная авария, но в России были и более крупные аварии по количеству отключенного оборудования. Инцидент будет расследоваться комиссией Ростехнадзора.