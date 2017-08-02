В Тверской области возбудили дело после того, как на школьника упал турник

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как 10-летний школьник попал в реанимацию из-за падения на него игровой конструкции у дома в Тверской области, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что десятилетний школьник попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как на него возле дома упала игровая конструкция детской площадки.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 31 июля мальчик находился на детской площадке, которая была построена и сдана в нарушение ГОСТ. Ребенок подошел к незакрепленному "турнику-рукоходу", после чего, взявшись руками за фрагмент веревки, закрепленный на одной из верхних перекладин турника, стал на ней раскачиваться. В результате металлическая конструкция с ребенком упала на землю. В настоящее время ребенок находится в реанимации.