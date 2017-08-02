На Ямале за сутки потушили восемь лесных пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Восемь лесных пожаров ликвидированы и 15 локализованы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за минувшие сутки, сообщает в среду правительство ЯНАО.

"Ситуация в целом по Ямалу на сегодняшний день (2 августа) такова: за минувшие сутки объединенными силами в регионе ликвидированы восемь лесных пожаров на площади 18 тысяч гектаров, локализованы – 15 очагов на площади около 9,5 тысячи гектара. Всего с момента ухудшения обстановки в регионе (21 июля) полностью ликвидирован 201 пожар на площади свыше 32 тысяч гектаров", — говорится в сообщении.

По состоянию на 2 августа в муниципальных образованиях Ямала зарегистрированы 75 действующих пожаров на площади 39 тысяч гектаров. Сложная обстановка сохраняется в Приуральском, Шурышкарском, Надымском и Пуровском районах. В ликвидации последствий ЧС на сегодняшний день задействованы 850 человек. На доставке сил и средств работают девять бортов, на тушении – два борта. Самолет Бе-200ЧС выполнил 51 слив объемом 612 тонн, Ми-8 МТВ ВСУ – 35 сливов на 87,5 тонны воды, уточняют власти.

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в среду провел заседание окружной комиссии по предотвращению ЧС. "Ситуация с природными пожарами на Ямале держится под контролем, объемы возгораний идут на снижение, но о ликвидации режима ЧС говорить пока рано", — приводятся в сообщении слова главы округа.

"Сегодня можно сказать, что перелом ситуации произошел. Реальная площадь активного горения – 2 тысячи гектаров. Ситуация по большинству других участков переходит в рабочий режим ликвидации. Сотрудники "Ямалспаса" совместно с привлеченными специалистами "Авиалесоохраны" работают слаженно", — цитируют директора ГКУ "Ямалспас" Николая Потемкина власти.

На заседании также было отмечено, что добровольные пожарные дружины в населенных пунктах надо укреплять – добровольцы своевременно информируют о возгораниях, принимают локальные меры, сообщает правительство ЯНАО.