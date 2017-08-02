У Москвы-реки нашли десять пакетов и две коробки с человеческими останками

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Столичные следователи обнаружили на берегу Москвы-реки 10 полиэтиленовых пакетов и две зацементированные картонные коробки с останками тел мужчины и женщины, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

По ее словам, вечером 29 июля на южном берегу Москвы-реки вдоль улицы Борисовские пруды были обнаружены два черных полиэтиленовых пакета с фрагментами тела женщины.

"Днем 1 августа 2017 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, проводившихся в рамках расследования данного уголовного дела, на этом же берегу Москвы-реки были обнаружены восемь полиэтиленовых пакетов и две зацементированные картонные коробки с останками тела неизвестного мужчины, а также фрагмент тазовой кости неизвестного человека", — добавила Иванова.

По ее словам, следователи расследуют уголовное дело об убийстве двух и более лиц.