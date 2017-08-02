В Рязанской области мужчина зарезал проезжавшую мимо на велосипеде девочку

ВОРОНЕЖ, 2 авг — РИА Новости. Житель Рязанской области, ранее неоднократно судимый, поссорился с проезжавшей мимо него на велосипеде 13-летней школьницей и зарезал ее, сообщает региональное управление СК.

"Вечером 1 августа на автодороге сообщением рабочий поселок Сараи — село Красная Вершина около села Желобово Сараевского района Рязанской области обнаружен труп малолетней жительницы указанного населенного пункта, 2004 года рождения. По первоначальной версии, причиной гибели могло стать дорожно-транспортное происшествие", — говорится в сообщении.

Однако при осмотре на теле девочки были обнаружены множественные колото-резанные проникающие ранения. Следствие возбудило уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Вскоре установили подозреваемого — 36-тилетнего жителя Ухоловского района Рязанской области, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности. Мужчина задержан.

"По данным следствия… между подозреваемым и проезжавшей мимо него на велосипеде девочкой произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес многочисленные проникающие ножевые ранения малолетней, с повреждением внутренних органов, от которых девочка скончалась на месте, а подозреваемый скрылся с места преступления", — сообщает следствие.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.